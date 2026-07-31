Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния в размер на 39,43 евро/MWh за месец август. Тя е с 4,6 процента по-висока в сравнение с цената за юли.

Вчера, по време на общественото обсъждане, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски изненадващо поиска по-висока цена август, след като от доставчика първоначално заявиха намаление с 0,99 на сто.

Той обясни, че има технически затруднения при основния дългосрочен доставчик от Азербайджан и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август.

В същото време „Булгаргаз“ е променил намеренията си недостигащите количества от Азербайджан да бъдат заместени с добив от Чирен, тъй като е преценено, че през лятото е целесъобразно да се нагнетява газ за зимата. Така недостигащото количество в микса е заместено с газ от налични количества в Турция, което повишава крайната цена. Комисията прие като основателни тези мотиви.