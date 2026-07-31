За пръв път в България вярващите посрещнаха една от най-почитаните светини в православния свят. За първи път в историята, чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна на българска земя, съобщава БГНЕС.

Историческото посещение се осъществява по покана и с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в сътрудничество с решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква.

Светинята кацна на летище “Васил Левски“ в София в 19:00 ч.. Делегацията, която съпровожда иконата, бе водена от епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски. Важна част от делегацията е духовникът Нектарий Янгсън - пазител (страж) на светинята.

Непосредствено след официалното посрещане на летището, Хавайската икона бе пренесена в храм "Св. Марина“, разположен в двора на Софийската митрополия. Посрещането в храма събра множество миряни, дошли да се поклонят пред чудотворния образ и да измолят благодат.

Оригиналната Иверска икона на Божията майка (Панагия Портаитиса или "Вратарница“) се съхранява в Иверския манастир на Атон. Според преданието тя е нарисувана от свети апостол и евангелист Лука.

Иконата оцелява по чудо по време на иконоборството през IX век. Благочестива вдовица я скрива в дома си, но когато войници я откриват, пронизват лицето на Богородица с копие, откъдето потича кръв. За да спаси светинята, вдовицата я пуска в морето, откъдето по-късно тя е открита от монаси на Атон.

През 2007 г. благодатта на Пресвета Богородица се проявява отново, този път на Хавайските острови. Хавайската икона е хартиено копие на Иверската икона, отпечатано и монтирано върху дърво. Тя започва да мироточи по чудодеен начин в дома на православен християнин в Хонолулу (Нектарий).

През 2018 г., десет години след откриването на мироточенето, Руската православна църква официално признава това явление за чудо. Оттогава Хавайската икона е пътувала до над 1000 църкви в Северна Америка, носейки благодат и утеха на вярващите.