Националната лятна АНТИСПИН кампания започва под мото: „Лято без риск“. Тя се провежда през целия месец август и има за цел да повиши информираността на младите хора и хората в риск относно начините за предпазване от ХИВ/СПИН, да насърчи отговорното сексуално поведение и да популяризира възможностите за безплатно и анонимно изследване. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

На 3 август от 10:00 часа до 13:00 часа в пространството около Часовника в Бургас ще се извършва доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН с бърз тест в мобилна лаборатория. Дейностите ще се изпълняват от екипи на Регионалната здравна инспекция в Бургас и Дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“ към Община Бургас, а доброволци на БМЧК-Бургас ще раздават здравно-информационни материали, флаери и брошури.

Паралелно с това ще се изгради и пространство, в което мобилен екип от експерти на Регионалната здравна инспекция ще проведе разяснителна кампания сред жителите на града за популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложение „еЗдраве“. То дава възможност на всеки за персонализиран достъп до личното му електронно здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон).