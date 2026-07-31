От учебната 2026/2027 година във Филиал Бургас на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започва прием за магистърската програма „Църковно социално дело“, разработена съвместно от Богословския факултет и Факултета по педагогика. Тя съчетава богословската подготовка със знанията и практическите умения в областта на социалната работа.

Обучението е предназначено за хора, които желаят да работят с деца, семейства, възрастни и представители на различни уязвими групи, като обединяват професионалната социална подкрепа с духовната грижа.

Учебният план включва дисциплини от професионалните направления „Религия и теология“ и „Социални дейности“, както и практически занятия в църковни структури и специализирани социални институции.

Студентите ще придобият знания и умения за работа с хора с увреждания и хронични заболявания, лица със зависимости, жертви на насилие, деца и младежи в риск, самотно живеещи и възрастни хора, както и с други общности, нуждаещи се от социална и духовно-психологическа подкрепа.

Обучението дава и компетентности за разработване, управление и развитие на социални услуги и проекти, включително в партньорство между Църквата, държавните институции и неправителствения сектор.

Новата магистърска програма разширява академичното присъствие на Богословския факултет в Бургас и допълва обучението в област, в която професионалната компетентност и християнската грижа се срещат в служба на човека.

Съвместната работа с Факултета по педагогика обединява опита на две утвърдени академични направления и създава възможност за подготовка на специалисти, способни да отговарят както на социалните, така и на духовните потребности на съвременното общество.

Обучението е в задочна форма. За завършилите професионално направление „Религия и теология“ продължителността е два семестъра, а за кандидатите с висше образование от други професионални направления – четири семестъра. Учебните занятия започват в края на октомври 2026 г.

Богословският факултет присъства във Филиал Бургас още от откриването му през 2023 г. През този период бяха разкрити магистърските програми „Църковен мениджмънт“, „Християнско поклонничество“ и „Православно богословие“.

И през новата учебна година продължава приемът за магистърската програма „Православно богословие“, която предлага системна подготовка в основните дялове на богословската наука и разглежда традицията и съвременните предизвикателства пред православната вяра.

Обучението също е в задочна форма и е достъпно както за завършили теология, така и за кандидати с висше образование от други специалности.

През септември предстои и първият държавен изпит на студентите, започнали обучението си през 2024 г. Така две години след откриването на програмите в Бургас Богословският факултет ще дипломира първите си магистри във филиала.

Документи за кандидатстване ще се приемат от 1 септември 2026 г. Подробна информация за сроковете, условията и необходимите документи е публикувана на сайта на Филиал Бургас на Софийския университет.