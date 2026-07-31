Хуан Вивас, председателят на местното правителство на испанския анклав Сеута, обяви, че близо 60 000 мигранти са пресекли границата на Сеута с Мароко през последните няколко дни, което представлява почти целия брой на местното население, предаде Франс прес.

"Според оценки близо 60 000 души са навлезли в нашия град. Техният брой отговаря на 70% от общото население на Сеута. Ако трябва да ви го представя по-нагледно, представете си 34 милиона души да влязат на испанска територия само за 24 часа. Предвид тези данни е повече от ясно, че не може да се удържи на този натиск", каза Вивас по време на пресконференция.





Напливът от предимно юноши и млади мъже продължи и тази сутрин, а най-малко 34 мигранти са загинали досега, докато са се опитвали да влязат в Сеута от Мароко, като 18 тя са се удавили при опит да проникнат в анклава по море, заявиха полицейски източници от Сеута, чието население наброява общо 80 000 жители.

"През цялата нощ потокът от хора беше постоянен и въпреки че по това време на денонощието навлизаха по-малко мигранти, хиляди от тях ще продължат да пристигат и тази сутрин", уточни полицейският служител.

Трудно е да се установи на какво се дължи масовото нахлуване на мигранти от Мароко, отбелязва АФП.

Хиляди млади мароканци се събраха снощи в центъра на мароканския град Фнидек, граничещо със Сеута, информира кореспондент на АФП на място. Според твърдения на някои от мигрантите те са чули, че "границата е отворена".

Испанският премиер Педро Санчес пък днес обвини „мафиите, които се занимават с трафик на хора“, че са разпространили неверен слух, който е подтикнал хиляди мигранти да преминат от Мароко към Сеута. „От разговорите, които проведохме с мароканските власти, става ясно, че мафиите за трафик на хора са направили користно тълкуване на решение на испанския Върховен съд“, каза испанският лидер. Според това съдебно решение „не е възможно лицата, пристигнали в Испания по море, да бъдат връщани обратно на границата“, обясни Санчес. Той добави, че „това тълкуване“ се е „разпространило като горски пожар през последните часове“, предаде Франс прес.

Испанският премиер ще пристигне днес в Сеута, където ще се срещне с граничната полиция, както и с представители на местната власт. Той ще бъде придружен от министъра на вътрешните работи Фернандо Марласка, гласи съобщение на испанското правителство.

Испанското правителство обяви също, че ще изпрати военни подразделения, за да гарантира сигурността на Сеута.

Същевременно мароканските сили за сигурност се опитаха да отблъснат мигрантите на главния път, водещ към Сеута, съобщи кореспондент на АФП в Мароко.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони предложи вчера суспендиране на Испания от Шенген, в в отговор на което Мадрид връчи протестна нота на италианския посланик в Испания. Подобни призиви дойдоха и от Финландия, и от Дания.

Във Вашингтон двама високопоставени представители на Белия дом използваха кадрите от Сеута, за да защитят имиграционната политика на Доналд Тръмп.

От своя страна Франция заяви, че ще засили контрола по границата си с Испания.

Инцидентът в Сеута напомня на мигрантската криза през 2021 г., когато повече от 10 000 мигранти пристигнаха в анклава от Мароко в рамките на два дни. Тогава Рабат отслаби контрола по границите, след като Испания прие на своя територия лидера на бойците за независимост на Западна Сахара от групировката "Фронт Полисарио

Дипломатическата криза приключи през 2022 г., когато Испания подкрепи плана на Мароко за Западна Сахара, чиято територия е контролирана до голяма степен от мароканската страна, воюваща с "Фронт Полисарио", подкрепян от Алжир.

Подкрепата на Испания за Мароко доведе до обтягане на дипломатическите отношения на Мадрид с Алжир, които Педро Санчес се опита да стабилизира с посещението си в алжирската столица миналия понеделник.