Пожар избухна този следобед в растителност край околовръстния път на Егалео в западната част на атинската агломерация, доближавайки жилищни райони, съобщиха гръцки медии.

Огънят е възникнал около 15:30 часа местно време. В гасенето участват 108 пожарникари, шест специализирани наземни екипа, 27 противопожарни автомобила, подпомагани от пет самолета и шест хеликоптера, един от които координира операциите по въздух. Включени са и водоноски на няколко съседни общини, съобщи гръцката телевизия „Скай“.





Чрез системата за спешно предупреждение 112 жителите в района бяха призовавани да бъдат с повишено внимание. По-късно бе изпратено и второ съобщение до жителите на "Афеа" и "Ано Дасос" да се отдалечат в посока "Перистери".

Гръцки медии съобщиха и за евакуирана сграда на психиатрична болница в засегнатия от пожара район.





Гъстият дим се вижда от централните части на гръцката столица. Към момента няма публикувана информация за пострадали.

Започнало е разследване за установяване на причините за възникването на огъня.

Днес в област Атика, включваща столицата Атина, е обявена най-високата степен на опасност от пожари.