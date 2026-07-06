Бургаският окръжен съд ще разгледа днес искането за постоянен арест на директора на „ВиК“ Цветан Мирчев и още един обвиняем по случая.

Двамата бяха задържани при акция на ГДБОП в края на миналата седмица. Тогава в сградата на дружеството влязоха антимафиоти, а операцията продължи близо осем часа.

Впоследствие прокуратурата повдигна обнинения на Мирчев и на негов служител за умишлена безстопанственост. Според разследването, с фиктивни ремонти на водопроводната мрежа е нанесена щета на дружеството за около 1.5 млн. лв.