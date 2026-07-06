Автобус, пътуващ по линията Бургас - София, се е запалил рано тази сутрин малко преди тунела „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. За инцидента разказва очевидец, цитиран от bTV, който самият е бил сред пътниците в автобуса.

По думите на очевидеца около 6:00 часа салонът на автобуса внезапно се изпълнил с гъст дим, а малко след това превозното средство се запалило. Сред пътниците настъпила паника, защото хората започнали да се задушават от дима.

Всички пътници успели да напуснат автобуса навреме и по първоначална информация няма пострадали. Това обаче не спестило на хората дългото чакане след инцидента.

След случката десетки пътници останали повече от час и половина на аварийната лента на автомагистралата, без да получат информация кога ще бъде изпратен друг автобус. Според разказа на очевидеца шофьорът не е успял да обясни какво се случва, а с пътниците не се е свързал и представител на превозвача.

„Стоим и чакаме, без да знаем колко още ще останем на магистралата“, разказва очевидецът.

По неговите думи под автобуса са започнали да изтичат гориво и други течности, което е породило допълнителни опасения сред пътниците. Автобусът е спрял непосредствено преди тунела „Траянови врата“, а на място е имало полицейски екип.

Очевидецът твърди още, че пътниците не са получили достатъчно информация и съдействие на място. По думите му хората са се чувствали изоставени и не са знаели дали съществува риск от нов инцидент.

Към момента няма официална информация от компетентните институции за причините за инцидента, както и дали е започнала проверка по случая.