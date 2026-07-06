Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

През следващите дни ще преобладава слънчево слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, повече - в часовете около и след обяд, във вторник - над Източна и Южна България, в сряда - главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.