На 6 юли Православната църква почита паметта на Преп. Сисой Велики и на Св. свещномъченик Валентин Римски. На тази дата имен ден имат хората с имената Валентин, Вальо, Валентина и Валя.

Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След смъртта на своя учител той се оттеглил в една пустинна планина.

Заради духовното му съвършенство Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви.

Преп. Сисой починал в дълбока старост през 429 г. Преди смъртта лицето му засияло като слънце, а когато издъхнал, килията му се изпълнила с чудно благоухание.

Тайно венчавал влюбени

Валентин Римски е почитан от православните църкви на 6 юли, а от западните църкви на 14 февруари.

Той е живял през III век. Според една от легендите, император Клавдий II забранил браковете на младите мъже, вярвайки, че неженените войници са по-добри бойци.

Св. Валентин Римски, известен със своята доброта и вяра, обаче е извършвал тайни бракове на млади влюбени, въпреки забраната на императора.

Заради отказа си да се отрече от християнството, Валентин бил арестуван и екзекутиран на през 273 г..

Въпреки че в Западна Европа Свети Валентин е свързан най-вече с Деня на влюбените (14 февруари), в православния календар той се почита на 6 юли като мъченик за вярата.

На 6 юли имен ден празнуват мъже с имена Валентин и Вальо, както и жени с имена Валентина и Валя.