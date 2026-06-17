България е с 96,9% чистота на водите за къпане, изпреварена единствено от Кипър (100%) и Гърция (97,1%). Това сочат данните на Европейската агенция за околната среда. Средният показател за ЕС е 84,8%. Австрия е на четвърто място. Крайбрежните води на Литва и Словения са с отлично качество, но чистотата на езерата и реките понижава общия им резултат. Що се отнася само до езерата и реките, най-чистата вода е в Австрия и Финландия.



На дъното на класацията е Албания, където едва 16,8% от водите са с отлично качество. Само четири други страни отчитат по-малко от 70% с отлична вода: Естония (56,9%), Полша (58,7%), Унгария (64,0%) и Белгия (67,9%). Като цяло 96% от всички наблюдавани европейски обекти от Ирландия до Естония и Кипър отговарят на минималните стандарти за качество и само 1,5% са оценени като „лоши“.



Качеството на водата край плажовете като цяло е по-добра в сравнение с реките и езерата, 88% от крайбрежните води за къпане в ЕС са класифицирани като отлични. Качеството на водите за къпане се класифицира като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ въз основа на откритите нива на бактерията Е. коли и чревни ентерококи – ключови показатели за фекално замърсяване.



Излагането на замърсени води за къпане може да доведе до стомашно-чревни заболявания като стомашни разстройства и диария, както и инфекции на ушите, очите и горните дихателни пътища, посочват Европейската агенция по околна среда и водите.