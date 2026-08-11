Само двете момичета, които бяха задържани след зверския побой на Младежкия хълм в Пловдив, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, обжалват наложената им мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщава "Марица".

Протестът им срещу мярката ще бъде разгледана от Апелативния съд в четвъртък.

Именно тогава е насрочен и мирен протест пред Съдебната палата в Пловдив с искане за справедливи присъди след убийството на Георги.

Тримата младежи, които бяха арестувани, засега не са подали жалба срещу наложената им най-тежка мярка за неотклонение до изтичане на законовия срок.

В петък съдия Петко Минев от Окръжния съд остави учениците в ареста, изтъквайки, че такава мярка за непълнолетни се взима при изключителни условия.