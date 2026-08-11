Собственици на апартаменти във ваканционен комплекс в Свети Влас се оплакват от здравословни проблеми, които свързват с изливането на непречистени отпадни води в морето, в непосредствена близост до комплекса им. Те твърдат пред Нова тв, че жалбите до всички възможни институции са останали без резултат в продължение на години. Според потърпевшите на метри от морския бряг завършва тръба, от която се изливат отпадни води. Те предполагат, че съоръжението е свързано с близката пречиствателна станция за отпадни води, която според тях не работи от години. Според МОСВ тръбата не е на ведомството, а е частна собственост.





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"Около 10 души в момента в комплекса са с чревни вируси и това няма как да се дължи на нещо друго, освен на самата вода“, заяви в "Здравей, България" потърпевша.

По думите на потърпевшите проблемът не е от вчера. Те твърдят, че многократно са сезирали РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Община Несебър и други институции.

„Тази година проблемът се задълбочи, тъй като този колектор за дълбоководно заустване е компрометиран. Имаме становища и отговори, но проблемът не се решава. Водите се изливат директно в Черно море“, разказа Красимир Момчилов, който е собственик на ваканционен имот в Свети Влас.

Според получените от институциите отговори тръбата на 170 метра от брега е компрометирана на 30%, а тази на 300 метра - на 70%. По думите на жена от комплекса пречиствателната станция в района е затворена от седем-осем години и работи на авариен режим. „Водите не се пречистват - те просто минават по тръбите и се изливат в морето. Това е една екологична катастрофа“, заяви тя.

Собствениците настояват за спешен ремонт на съоръженията, докато бъде намерено дългосрочно решение. Те посочват, че има отпуснат терен за изграждане на нова пречиствателна станция, но процедурата ще отнеме време. „Нека на първо време да се ремонтира тръбата, за да няма изтичане на отпадъчни води на самия бряг. Това е недопустимо“, подчертаха потърпевшите.

По думите на живеещите в района към съоръжението през годините са били присъединени множество хотелски комплекси. Собствениците на имоти настояват да се подобри качеството на пречистването, заустването да бъде изнесено по-навътре в морето и станцията да бъде модернизирана или изградена нова, съобразена със съвременните екологични изисквания. Според тях отговорност за решаването на проблема трябва да поемат всички компетентни институции.