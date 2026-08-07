Старши комисар Христо Ичев е временно преназначен за директор на Областната дирекция на МВР – Бургас. Той заема поста със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и бе представен пред ръководния състав на дирекцията от заместник-министър Калоян Калоянов.

Христо Ичев е роден на 1 юни 1972 г. в Тополовград. Завършил е специалност „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет. В системата на МВР постъпва през януари 2000 г. като служител в Районното управление в Тополовград.

През 2008 г. е назначен в Първо районно управление – Бургас, а от май 2011 г. започва работа в отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас. Там преминава значителна част от професионалния му път до преназначаването му в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Впоследствие Христо Ичев се завръща в структурата на ОДМВР – Бургас като заместник-директор, а с последната заповед на министъра на вътрешните работи временно поема ръководството на областната дирекция.

През годините той е многократно отличаван за високи професионални постижения. Сред наградите му са почетният знак на МВР – III степен, връчен през 2017 г., както и отличието „Полицай на годината“ за 2019 г.