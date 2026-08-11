Във вторник на Северния плаж в Бургас и на плаж „Крайморие“ ще бъдат монтирани две електрически подвижни рампи тип платформи. На концесионерите на двата плажа ще бъдат предоставени и 20 специализирани плажни инвалидни колички, които ще улесняват придвижването на хората с увреждания. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.

Местата за рампите са избрани с оглед на целия маршрут на човек с ограничена мобилност – от пристигането и паркирането, през достъпния маршрут до плажната ивица, до достигането на морската вода.





На Северния плаж съоръжението ще бъде разположено в близост до съществуващата дървена плажна пътека, в района на SAXA BEACH. Мястото е избрано заради лесния автомобилен достъп, възможността за паркиране и удобната връзка със съществуващия маршрут към плажа.

В „Крайморие“ подвижната рампа също ще бъде поставена на място с удобен достъп от прилежащата инфраструктура до плажната ивица и морето.





Електрическото задвижване на рампите ще улеснява управлението на съоръженията и ще създава по-добри условия за самостоятелност и удобство на потребителите.

За хората с двигателни затруднения достъпният плаж означава не само наличие на специализирано съоръжение, а възможност да пристигнат, да паркират, да достигнат безпрепятствено до плажната ивица и да стигнат до морската вода, пише кметът на морския град.