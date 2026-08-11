Тези хора, които са се гаврили - за тях човешкият живот не е абсолютно никаква ценност. Ние хубаво ги наричаме деца, защото не са навършили 18 години, но аз ги наричам психопати и садисти. Отсега мога да кажа, че те не подлежат на превъзпитание. Сега ще лежат 10 години, ще излязат завършени престъпници. Корените са в семейството. Българското семейство като институция беше разрушено напълно - Българските родители хвърлят 100 евро, ако са заможни - 200, и казват на детето: иди там, в мола, с приятели и не ме занимавай. От там тръгва всичко. Това посочва в интервю за Марица д-р Цветеслава Гълъбова, Директор на ДПБ „Св. Иван Рилски“ и психиатър с дългогодишен опит, относно жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив.

Ето какво казва д-р Гълъбова:

- Д-р Гълъбова, как стигна обществото ни до това болно положение, та да роди случая с жестокото убийство в Пловдив, за което са обявени 5 деца от 14 до 17 години?

- О, много са причините да стигнем дотук, но това не е изолирано социално явление, а има доста други отвратителни. Те се обуславят от доста фактори. Преди 37 години, когато избухна банановата революция, защото аз така я наричам, от така наречената демокрация усвоихме две отвратителни неща. Едното е култът към индивидуализма.

До 89-а казвахме "ние". Имаше колектив. Сега е тим, правим тиймбилдинг, за да го строим този колектив. Сега са казва "Аз". Аз мога, аз искам, аз трябва да успея. Аз ще се излагам на воля в социалните мрежи.

И другият култ, на който служим изключително вярно, е култът към хедонизма, към доставянето на удоволствие. И когато един индивид не е особено сложен ментално, той си доставя удоволствие и по начина, за който говорим. Ние хубаво ги наричаме деца, защото не са навършили 18 години, но аз ги наричам психопати и садисти. Отсега мога да кажа, че те не подлежат на превъзпитание.

- Защо?

- Защото те нямат корени. Корените в семейството. Българското семейство като институция беше разрушено. Напълно! Това беше целта на глобалистите.

Българското общество направи всичко възможно да разгради социалната клетка, наречена семейство. И успя. Не е задължително дори да са разделени родителите.

Напротив, може да живеят всички заедно, но просто да липсва всякаква емоционална връзка между тях, от една страна, както между тях и децата, от друга.

Българските родители хвърлят 100 евро, ако са заможни - 200, и казват на детето: иди там, в мола, с приятели и не ме занимавай. Оказва се, че едното дете, по-точно едната девойка, въобще не ходи на училище. Тук пък се питаме къде са институциите. Нали уж следят кой не ходи на училище, защо не ходи.

Явно девойката не е интересувала никого. Тези хора, които са се гаврили - за тях човешкият живот не е абсолютно никаква ценност. Преди години, май точно в Пловдив, две момичета бяха убили своя съученичка. Последва убийство в Перник, при което момче закла съученик, разчлени го и прибра във фризера. Говоря само за непълнолетни. Изкарват 10-12 години в затвора и излизат като завършени престъпници оттам.

- Точно това щях да питам - като вкараш едно момче на 15 по арести и после затвори - та то ще бъде така моделирано вътре, че ще научи всички глупости, преди да излезе?

- Точно това ще стане. Ще се друса и ще излезе на свобода като завършен престъпник. Това са биологични единици, абсолютно безполезни за обществото. Но са безполезни и онези, които са ги произвели такива. Тези индивиди са плод на някой друг. Който също е изрод.

- Четох, че идват от нормални семейства, средностатистически?

- То не е само материалната среда. Емоционалната връзка в семейството е важната. Навремето казвахме, че семейството е основна клетка на социалистическото общество. Добре, но всичко, що е социалистическо, трябваше да бъде разрушено. По подразбиране е лошо.

- Затворът няма да ги промени, какво да го правиш тогава такъв малолетен убиец?

- Да го държиш до живот, разбира се.

- И един живот реално приключва на 14.

- Какъв живот е това? Това е биология. Трябва да си дадем сметка какво се случва в обществото. Не само да засилваме присъди, глоби. Ако разгледаме цялата система, на входа залагаме бомби.

Липса на семейство, на елементарно възпитание. Люта битка в училище да не се учи в никакъв случай религия и добродетели, щото това е много лошо. Да вкараме децата в религия в 21. век - опиум на народа. Не! Видеоигри, телефони, хазарт, наркотици. И какво очакваме на изхода! Бомбите гърмят. Няма да стане с вдигане на присъди. Няма да стане по този начин!

- Това обаче с възпитанието в семейството - звучи като утопия да започнем да го правим изведнъж в България?

- То в Западна Европа и Америка не е различно. В САЩ има годишно по 400 масови убийства. Това носи глобализмът. Това са евроатлантическите ценности. Какво са случва в Англия, в Германия - атентати, колят хора. Кой ги покани тези! Кой отменя християнски празници да нямало чувстващи се в неравноправно положение. Всичко в нашия живот е взаимносвързано.

- Но пък родителите на петимата обвиняеми в Пловдив са възпитаници на времената преди глобализма?

- Те са рожби точно на 1989 година.

- Та ако се върнем на петимата - дълги коси, фланелки на рок банди. Поне в София тези тийнове са наричани алтернативни и често стават жертва на локалите! Как тормозените изведнъж стават убийци - това също ми е интересно?

- Когато едно общество е разградено, се случва точно това. Като няма правила и не спазваш закони, искаш да раздаваш правосъдие. И смяташ, че всички са ти длъжни, защото ти си еди-какъв си. Когато си израснал с филми с насилие и смяташ, че реалният живот е същото. И може да излезеш, за да правиш каквото искаш. Това се случва.

- Вероятно и ние, медиите, сме виновни, че тези "ловци на педофили" бяха изкарани някакви герои страшни. Поне аз чувствам отговорност!

- Всички носим вина. Казахте утопия за възпитанието на децата. Да, така е в рамките на едно поколение. Цивилизационните проблеми се решават в рамките на няколко поколения. Но със съвместна работа на абсолютно всички. На всеки един от нас като родител, баба, дядо, работещ в институция. После и самите институции, които не работят.

Не може да изключим и политиците. Какви послания изпращат депутатите с риторика и действията си в Народното събрание. Ние сме овъртолени в амалгама от корупция, агресия, неуважение към закона.

Ще ви дам пример с нещо, което на пръв поглед няма връзка. Самолетите в "Безмер". Отиват сега министрите при населението там и започват да успокояват хората. Какво е посланието на това поведение?

Ние ще си гласуваме каквото си искаме, вие нищо не може да ни направите. Трябваше да отидат при хората, преди да гласуват, защото там управляващите са взели 63 процента на изборите. Така че общото между двата случая е липсата на уважение към правото на другия да съществува, да има мнение.

- А за забрана ли сте на социалните мрежи до определена възраст, както вече се заканват да направят куп европейски държави, ако не се лъжа, и Австралия, пропускам сигурно доста други посоки?

- Категорично - за!

- Факт е, че са снимали видео от изтезанието, да не говорим, че са яли дюнери с отмъкнатите от жертвата 30 евро...

- Вижте, психопатът е биологична единица, която не се съобразява с нищо около себе си. Нито с писани, нито с неписани норми. Той е парче лед. Единственото му желание е да получи удоволствено преживяване, било то и през садизъм. Той не познава емпатия, съчувствие. Това са му чужди преживявания.

Те не му и трябват. В името на удоволствието е готов да мине през най-перверзното и най-садистичното. В прекия и преносния смисъл - през трупове. Тези петимата са направили точно това.

- Убитият мъж е примамен от момиче, което се представя в социалните мрежи за 15-годишно?

- И аз не одобрявам мъже да се срещат с 15-годишни. Ако сте сигурни, свържете се с полицията, па правете капани. Не, това са пет изрода, отишли да убиват. Те са го мислели това нещо. Тук се говори за систематична гавра, която е продължила към 1 час! 1 час гавра! Те решават кой да живее и кой не. Сега ще лежат 10 години, ще излязат завършени престъпници.

В тях няма здрава база. Едно е да убиеш по невнимание - не че не заслужава наказание. Но тук отиват да го направят. Това е страшното - в главите им няма нищо друго. Да отиде на кино, на концерт, ако щете - да се напият, макар и това да не е хубаво. Тези индивиди водят абсолютно празен и безсмислен живот. Те имат една черепна кухина - абсолютно празна от съдържание. И едно право черво. Това са те!