Заради готвена промяна в закон, който по принцип няма нищо общо с имотния пазар, сделките с имоти могат да се превърнат в ад. Става въпрос за промени в Закона за енергийната ефективност - че те вероятно ще станат факт изглежда гарантирано, защото предложението за промените е на Министерството на енергетиката т.е. на управляващите, които имат пълно мнозинство в парламента.

Каква е готвената промяна? Предвижда се всяка жилищна сграда в България да разполага със сертификат за енергийна ефективност, който да се представя задължително при продажба или отдаване под наем на имот. Това може да доведат до блокиране на сделките с имоти, предупреждават както брокери, така експерти по енергийна ефективност, съобщава в. "Сега".

Защо се предвижда такава законова промяна? Причината е, че в българското законодателство трябва да бъде въведена евродирективата за извършването на обследвания, издаването и излагането на сертификати за енергийни характеристики на сградите.

Тя налага сертификатът да е електронен цифров документ, като собственикът на сградата трябва да предостави на наемателя или купувача достъп до сертификата. Ако сега бъде направена законовата промяна, при липсата на сертификат сделките с жилища и отдаването им под наем ще станат невъзможни.

"И сега Законът за енергийната ефективност предвижда сградите над 250 квадратни метра да имат сертификат за енергийните си характеристики. На теория този сертификат би трябвало да бъде представян при сделки с имоти. На практика обаче това не се случва. Ако нотариусите бъдат задължени при изповядване на сделките да изискват този документ, това може да предизвика хаос", обясни пред БНР Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект".

Проблемът е, че в страната има твърде малко издадени сертификати. Едва 6,4% от многофамилните жилищни сгради разполагат с такъв документ и това са сградите, които са санирани по националните програми за енергийна ефективност. При еднофамилните къщи делът е само изерните 0,1%.

Допълнително усложнение е, че сертификатът не се издава за отделен апартамент, а за цялата сграда. Това означава, че ако входът или блокът няма изготвена оценка за енергийна ефективност, собственикът на един апартамент трудно би могъл самостоятелно да осигури необходимия документ за сделката си.

Друг проблем е, че цената на енергийното обследване за издаване на сертификат за енергийна ефективност е много висока. Тя зависи от множество фактори, но тръгва от 2000 - 3000 евро, посочи Цанев. Разходът е за цялата сграда, а не само за конкретния собственик, който продава или отдава имота си. В много случаи това може да доведе до спорове кой трябва да плати обследването, когато останалите живущи нямат непосредствен интерес от предстоящата сделка.

Още един голям проблем - няма достатъчно експерти, които да извършват обследванията и да издават сертификатите.