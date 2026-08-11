През август имате още една причина да посетите Бургас. Тази година остров Света Анастасия ще отбележи „рождения си ден“ с празнична програма в цели 4 дни. Любимата туристическа дестинация ще предложи на своите посетители си музика, преживявания и много емоции за споделяне.

Събитията започват още на 13 август (четвъртък) с тематично DJ парти в духа на 80-те и 90-те. „Disco Voyage“ на остров Света Анастасия не е просто събитие – това е преживяване, което започва още преди първата песен. Качваш се на кораба, оставяш града зад себе си и постепенно усещаш как всичко забавя ход. Морето, вятърът, залезът… и усещането, че тази вечер ще бъде различна. На острова ще бъдат изградени специални кътове за снимки. Барът ще предлага селекция от тематични коктейли, вдъхновени от емблематичните години. Последни останали билети за събитието могат да бъдат закупени от gotoburgas.com и bilet.bg .

Отплаване от Бургас, Магазия 1 - 19:00 ч.

На 14 август (петък) от 21:00 ч. островът ви кани на звездна сцена под открито небе с неподражаемите Братя Аргирови! Звездният дует ще представят златните си хитове, както и нови сингли. Братя Аргирови са любимци на поколения меломани с присъствие над 40 години на сцената.

Програмата за рождения ден на острова продължава на 15 август с празнично хоро в 11:15. Посетителите ще се насладят на майсторските изпълнения на Ансамбъл „Странджа“.

В 15:00 ч. на островната сцена "Борислав Чакринов" ще може да се насладите на Часът на поета. На сцената ще се качат губернатора на острова Павлин Димитров, както и писатели от Бургаската писателска общност. В 17:30 ч. ще се проведе авторско ревю на дрехи от Росица Влаева от специалност "Екология и опазване на околната среда към БДУ „Асен Златаров“.

В 18:00 ч. ще се състои изложбата „Дългият път към дома“ на художничката Калина Стойкова. Картините са вдъхновени от албума със същото име на Мери Бойс Бенд.

Най-зареждащата бургаска група, Мери Бойс Бенд, ще направи третия ден от празничната поредица незабравим празник! Точно в 21:00 часа групата ще ни подарят шипка магия, музика за преживяване и емоции за споделяне. Това специално събитие е трето поред за групата на сцената под звездите на Остров Света Анастасия.

Билети за концертите на 14 и 15 август може да закупите от gotoburgas.com, grabo.bg, в Туристически информационен център – Часовника и на място на Магазия 1.

На 16 август от 10:00 ч. ще се проведе плувният маратон “Плувай за Мария”. Островът кани именници плувци за една обиколка около острова 800 метра.

Рождения ден на острова в неделя продължава с празничен водосвет в храм „Успение Богородично“.

Гости и жители на Бургас ще имат възможност ще могат да разгледат фара на острова, който ще е отворен за посещение на 15 и 16 август. Той се издига височина 21 метра и от него може да се види бургаския залив от "птичи поглед". Инициативата ще се осъществи съвместно с от Хидрографска служба - Варна и Военноморските сили.

За повече информация за курсовете с кораб до острова и резервации за пътуване - 0882 004 124 и страницата на острова във Facebook : https://www.facebook.com/St.AnastasiaIsland