„Обичам Бургас“ събира над 120 таланти за голям празник на музиката, танца и бургаския дух

Осмото поредно издание на традиционния концерт-спектакъл „Обичам Бургас“ ще събере на една сцена над 120 таланти и ще подари на публиката пъстра феерия от музика, танц, поезия и изобразително изкуство. Събитието ще се проведе на 27 септември от 19:30 часа в Летния театър.

„Обичам Бургас“ е специален концерт, създаден от бургазлии за бургазлии, който всяка година обединява различни поколения и изкуства в една емоционална среща с таланта на града.

На сцената тази година ще излязат Тони Димитрова, Георги Дюлгеров, дует „Бургас“, Владо Димов, Крис Грънчаров, Вероника Сидоренко, Дишо и Иван, Самуил Милков и ДВГ „Изгревчета“. В програмата ще се включат още светлинно шоу „Палячи“, Танцова школа „Estrella“, Полина Христова, КСТ „Бургас 1975“, КСА „Нафтекс 2024“ и Танцово студио „Престиж“.

Специално участие ще има и Албена Михова – кандидат за титлата „Бургазлийка“.

Модерна сценична визия, визуални и светлинни ефекти ще допълнят изпълненията и ще превърнат вечерта в красив финален акорд на бургаското лято през 2026 година.

По традиция „Обичам Бургас“ ще отдаде заслужено признание и на младите хора, които прославят града далеч извън неговите граници. На сцената ще бъдат поканени бургаски ученици с върхови постижения на европейски и световни олимпиади и състезания в областта на природните и хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

Събитието е и в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Билетите са на цена 8 евро и могат да бъдат закупени на каса „Часовника“, а в деня на концерта – и на касата на Летния театър.