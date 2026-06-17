Лято 2026 започна, а прогнозите колко ще ни излезе почивката не са никак оптимистични. Със сигурност цените ще са по-солени, като това важи не само за България, а и за Европа. Това се дължи главно на инфлацията при доставките, ръста в цената на труда и засиления международен туризъм.

Решихме да сравним цените на услуги, храна в ресторанти и плажни заведения, и спане на Северното и Южното Черноморие, Северна Гърция, Хърватска и Южна Италия.

Какво показват първите данни за цените?

В социалните мрежи у нас вече започнаха масово да се показват бележки колко е скъпо по морето. Средните цени обаче, сравнени с тези в трите други страни, са най-ниски у нас.

Сянката винаги е предизвиквала коментари, но у нас средно чадър и шезлонг се взимат срещу 15 евро на ден. Разбира се, има изключения като Бургас, където те са под 1 евро. В Северна Гърция цената е средно 20 евро, като ползването им обикновено е свързано с консумация за тази цена. В Хърватска и Южна Италия плажните ивици не винаги са големи и цените варират, но средно сянката струва между 25 и 40 евро на ден в зависимост от мястото. В Италия плажните принадлежности обикновено се отдават в пакет чадър и 2 шезлонга.

България

България остава най-достъпна. На юг в курорти като Приморско и Китен храната в ресторантите е малко по-евтина, докато в Созопол и Лозенец цените на рибата и калмарите вече настигат гръцките таверни.

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На север комплекси като Златни пясъци и Албена държат по-високи базови цени за нощувки и чадъри, но менютата в ресторантите са сравнително изравнени с Юга.

Северна Гърция

През 2026 г. правилата в Гърция са значително затегнати с цел освобождаване на плажните ивици. Според новите правила поне 50% от плажа трябва да е свободна зона. Това ограничи местата в бийч баровете и вдигна цените.

Концепцията "купи кафе – вземи шезлонг" почти изчезна в популярните зони. Масово първа и втора линия изискват минимална консумация между 20€ и 30€ на човек, а в пиковите седмици се заплаща и твърда такса за самия комплект.

Храната е по-скъпа от тази в България и е сравнима с тази в Южна Италия.

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Крайбрежието на Хърватска

Хърватска също преживява сериозен скок в цените и към момента е най-скъпата дестинация от тези, които сравянваме.

Средната цена за комплект от два шелонга с чадър в региони като Истрия и Кварнер е около 30€ на ден, а на места като Дубровник и Хвар може да надхвърли 50€.

Храната, особено пресните морски дарове, е позиционирана в премиум сегмента. Туристите масово избират каменистите безплатни зони и си носят собствени постелки и чадъри.

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Южна Италия

Италия предлага огромен контраст между евтината храна "на крак" и скъпите плажове.

Повечето хубави пясъчни плажове са частни. През 2026 г. наемането на комплект за деня рядко пада под 25-35 €, а резервациите онлайн предварително са силно препоръчителни.

Италия остава рай за любителите на еспресото — ако го пиете бързо на бара (al banco), цената му е едва 1.20 - 1.50 €. Истинската пица "Маргарита" в Южна Италия все още може да се намери за 6-8 €, което е по-евтино дори от българските курорти.

Услуга/храна Северно Черноморие Южно Черноморие Северна Гърция Хърватска Южна Италия Чадър/на ден 4 - 7.50 € 0.60 - 7.50 € 5 - 10 € 10 - 15 € 15 - 25 € Шезлонг/на ден 4 - 7.50 € 0.60 - 7.50 € 5 - 10 € 10 - 15 12 - 20 € кафе (еспресо) 1.80 - 3 € 1.50 - 2.50 € 2.50 - 4 € 3 - 5 € 1.50 - 2.50 € фрапе 3 - 5 € 3 - 4.50 € 4.50 - 6 € 5 - 7 € 4.50 - 6.50 € Бира (0.5 л местна) 3 - 4.50 € 2.50 - 4 € 5 - 7 € 5.50 - 8.50 € 5 - 8 € Порция риба 12 - 18 € 10 - 16 € 18 - 28 € 22 - 38 € 18 - 30 € Калмари (порция) 10 - 15 € 9.50 - 14 € 14 - 20 € 18 - 26 € 15 - 24 € Пица 9 - 14 € 8.50 - 13 € 11 - 18 € 13 - 20 € 9 - 16 € Хотел 3* (нощувка) 65 - 100 € 55 - 90 € 80 - 140 € 110 - 200 € 100 - 170 €

Спането отново е най-евтино в България, като сравнението е за нощувка в двойна стая в тризвезден хотел. Цените у нас са средно между 55 и 100 евро, като за подобни цени могат да се намерят и хотели в Гърция. Там обаче таванът на средната цена стига 140 евро.

В Южна Италия нощувката върви между 100 и 170 евро, а отново най-скъпо е в Хърватска - между 110 и 200 евро.

Разбира се, във всички държави, при внимателно планиранеи и добра предварителна информация, лятната почивка може да излезе далеч по-евтино от посочените средни цени.

Разбира се, най-важно си остава преживяването и какво получава всеки турист срещу парите си.