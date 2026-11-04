От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Жечо Станков призова в декларация политическите сили в Народното събрание (НС) да подкрепят предложението им за ежемесечна компенсация на небитовите потребители заради скъпия ток.

Проектът беше внесен в понеделник в парламента. По думите на Станков до момента той не е разпределен в комисии от председателя на НС.

За октомври цената на електрическата енергия, средната борсова цена, е 232 евро на мегават час, които са значително повишение в сравнение с предходните месеци. Над 150% е повишението на цената на електрическата енергия, спрямо летните месеци, пише в декларацията. Това рефлектира и е важно както за всеки един бизнесмен, малък, среден бизнес в страната, така и за битовите потребители, коментира Станков. Енергоемката индустрия също страда от високите цени на електрическата енергия.





Депутатът отбеляза, че са изчакали управляващите да предложат мерки, които да дръпнат ръчната спирачка на инфлацията и да решат проблема с високите цени, поне на тока, но към днешна дата такива няма.

Искаме да се приложи механизъм, който през 2025 г. работеше безотказно, когато цените на електрическата енергия бяха високи, а именно - компенсация на небитовите потребители със 100% над цена от 92 евро на мегаватчас, обясни предложението на ГЕРБ-СДС Жечо Станков.

По думите му 92 евро е приблизително 180 лв. на мегаватчас, каквато е програмата за компенсации, действаща през 2025 година. В момента, каза депутатът, действащата програма не дава никаква сигурност на бизнеса, той ще бъде компенсиран в бъдеще несигурно време, евентуално след 10 месеца. Но малката пекарна, хранителният магазин или фризьорският салон плащат своите заплати месец за месец, плащат своите разходи - с други думи, цената на тока, ако тя не бъде компенсирана месец за месец, ще намери отражение по рафтовете в магазините още следващата седмица, заявиха от ГЕРБ-СДС.

Станков каза, че, ако проектът на решение, което предлагат, не бъде разгледан в комисия или в зала още тази седмица, не се вземе решение за ясен подход, който да успокои бизнеса, то другата седмица вече ще излязат фактурите, които трябва да се платят в срок. Цената на електрическата енергия за изминалия месец вече е факт - 232 евро на мегаватчас. Фирмите ще я видят най-късно на 10-о число от този месец в фактурите си и, ако ние не вземем решение още тази седмица по какъв начин да подходим, то проблемът ще се появи следващия месец, а от тази трибуна ще ви показвам фактури, една по една, какви са били сметките на бизнеса през юни и какви са през октомври, какви ще са през ноември, какво ще стане през декември, коментира Жечо Станков.

Той подчерта, че в Закона за енергетиката е записано, че политиките в сектор енергетика се определят от НС. Сега е моментът 240 народни представители да поемат отговорност пред своите избиратели и да намерят решение на този проблем, призова депутатът. Той обърна внимание, че мерките няма да натоварят допълнително държавния бюджет, средствата за компенсации могат да дойдат от фонда за сигурност на електроенергийната система, създаден да интервенира точно в такива моменти.





Приходите в него, след като цената на тока спрямо летните месеци е скочила два пъти и половина, също са скочили два пъти и половина, по наши сметки - около 400 млн. евро ще влязат като допълнителни приходи в този фонд, твърдят от ГЕРБ-СДС. С повишението на цената на въглеродните емисии ще има допълнителен приход от поне още 100 млн. евро, а цялата тази програма, която предлагаме, ще струва значително по-малко от 500 млн. евро на година, което означава, че във фонда дори ще остават допълнителни средства за интервениране с други мерки, каза представителят на втората политическа сила.

Станков отчете, че за скъпия ток е виновна геополитическата обстановка, но политическата отговорност е на управляващите. Предстои перфектната буря, ако тя не бъде овладяна днес, ще страдат българските граждани, ще страда българският бизнес, пише още в декларацията.

И не виждаме нито едно решение, всичко започва, с това "ще видим, ще помислим", упрекна мнозинството Жечо Станков.

След края на декларацията председателят на парламента Михаела Доцова уточни, че разпореждането ѝ, свързано с разпределянето на проекта в комисии, вече е подготвено.