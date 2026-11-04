Днешното редовно заседание на Министерски съвет започна с традиционно изказване на премиера Румен Радев. Очаквано, първите му думи бяха свързани с новото увеличение на природния газ, което КЕВР утвърди вчера. Увеличението е с над 32%.

“Цените на тока и парното за битовите потребители няма да се увеличават, въпреки поскъпването на природния газ с над 32%”, категоричен е министър-председателят.

Радев подчерта, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независим регулатор и правителството не се намесва в работата ѝ. По думите му преди няколко дни КЕВР е одобрила увеличението на цената на газа, без да променя цените на електроенергията и парното за домакинствата.

Парите за пенсия

Премиерът отхвърли като несъстоятелни твърденията, че правителството възнамерява да посегне на средствата на българите във втория пенсионен стълб. Радев призова политиците да осъзнаят, че предизборната кампания е приключила.

"Несъстоятелни са и истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи и е редно да приключат манипулациите", каза още премиерът.

Преди началото на заседанието Радев подчерта, че въпреки наследения свърхдефицит, кабинетът продължава да изпълнява ангажиментите си към младите семейства и лекарите.

Министър-председателят добави, че точно преди официалното обявяване на Бюджет 2027 са излезли трите одитни доклада на Сметната палата, които са със "съкрушителна диагноза за предишното управление".

По думите му те показват, че реалният бюджетен дефицит за 2025 г. е много над 3%, но “прикрит, за да можем да влезем в еврозоната”.

“Огромни натрупани неразплатени задължения, които ще продължават да тежат на бюджета за 2027 г. Правителството ни предприема решителна крачка към възстановяване на бюджетната дисциплина и изпълнение на поетите ангажименти", обясни Радев.

Той отбеляза, че предстоят реформи в стратегически сектори и създаване на условия за инвестиции и икономически растеж.

След изявлението си Радев закри заседанието за медиите.