Към наказателна отговорност са привлечени шестима, а за срок до 72 часа са задържани трима души по случая с проверката в болница "Св. Георги" - Пловдив. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева на брифинг за резултатите от мащабната операция в УМБАЛ „Св. Георги“, проведена на 5 октомври.

Разследването се води от няколко месеца по сигнал за множество хоспитализации в болницата и за генерирани огромна сума пари, изплатени от Здравната каса.

Извършени са 40 претърсвяния и обиски на лица и адреси в Пловидв, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и четири медицински сестри. Сред тях е началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на Медицинския университет в Пловдив. Първоначално задържанията бяха за срок до 24 часа, като към обяд на 6 октомври част от лицата вече бяха освободени, уточниха от държавното обвинение.

"За три години са изплатени 12 млн. евро от здравната каса на пловдивската болница "Св. Георги", като не твърдим, че сумите са изплатени неправомерно", каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.

"След анализ на информацията и разпит на свидетели, включително лекари, установихме, че за три години са изплатени около 12 млн евро, посочи Пехливанов. Отчетените клинични пътеки за този период са 24 хиляди при леглова база от 49 легла в определено отделение. Вследствие на това започнахме разпити на свидетели и установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниките изобщо или са били там само за изследвания, добави прокурор Пехливанов.

Той описа и предполагаеми практики, които прокуратурата е установила в хода на разследването. Според него има случаи, при които санитари и лекари са давали кръв вместо пациенти.

Разследващите разполагат и с данни, че престоят на пациенти умишлено е бил съкращаван, за да се освобождават легла и да могат да бъдат отчитани нови клинични пътеки.