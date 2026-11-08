Над 100 млн. евро месечно излизат от джобовете на българските граждани и бизнеса през последните два-три месеца, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията, коментирайки високите цени на горивата и предложението на ГЕРБ за намаляване на акциза.

По думите му партията е направила опит да внесе мярка, която да облекчи потребителите на фона на поскъпването, но предложението не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала.

„Използваха се трикове с последователни почивки“, заяви Борисов, като обясни, че по този начин не е било позволено предложението да бъде обсъдено от народните представители.

Борисов: Ощетяването е 30% при потребление от 3 млрд. литра

Лидерът на ГЕРБ посочи, че според неговите изчисления ощетяването е в размер на 30% при потребление от около 3 млрд. литра гориво. Борисов обвърза тези данни с финансовата тежест, която високите цени оказват върху гражданите и бизнеса.

Според него съществува ситуация, при която определени кръгове „богатеят“ за сметка на потребителите.

Темата за цените на горивата беше коментирана от Борисов и в контекста на представения проект на бюджет за 2027 г. в Университета за световно и национално стопанство.

Георг Георгиев: „Камионът рано или късно ще се озове в дерето“

Проектобюджетът за 2027 г. задълбочава икономическите кризи и увеличава финансовата тежест върху гражданите и бизнеса, смята народният представител от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев.

„Притесненията ни са свързани с това, че дългоочакваният бюджет за 2027 г. – така, както ни беше обещан, че ще бъде различен, че ще бъде смел, далновиден – всъщност просто задълбочава кризите на база, явно, на уменията на управляващите“, коментира той.

Георгиев посочи, че управляващите са се опитали да припишат показателите на бюджета за 2026 г. на предишното управление, но тази теза не издържа на проверка с цифрите.

По думите му дефицитът се задълбочава, инфлацията се покачва, а обедняването на хората ще бъде допълнително насърчено от действията на правителството. Депутатът подчерта, че предложените от ГЕРБ антиинфлационни мерки, включително за намаляване на цените на горивата и електроенергията, не срещат подкрепа от управляващите.

В същото време се увеличават държавният дълг, данъчната тежест и осигуровките, както и максималният осигурителен праг.

„Максимално държавата натоварва бизнеса и данъкоплатците“, заяви Георгиев. Според него всеки човек понася допълнителна тежест – веднъж чрез т.нар. данък „инфлация“ и втори път заради липсата на адекватна грижа за доходите.

Народният представител определи като притеснителни опитите на правителството да замаскира истината за публичните финанси, включително чрез т.нар. одитни доклади на Сметната палата.

„Ние виждаме сега 4,2% дефицит, който ще бъде платен от някого. Този дълг, който нараства, ще бъде платен от някого. Той ще бъде платен от нас“, заяви Георгиев.

Той коментира и представянето на бюджета от финансовия министър Гълъб Донев, което според него е било плахо. Георгиев постави въпроса за комуникацията с Европейската комисия относно евентуално прехвърляне на средства от втория към първия пенсионен стълб.

По думите му правителството е трябвало открито да заяви, че въпросът е бил обсъждан на експертно ниво, но предложението е отхвърлено и не се счита за добра идея. Според депутата вместо това управляващите са се опитали да шикалкавят.

„Властта сега толкова е затънала в лъжите си, че не може да се измъкне и плаващите пясъци ги засмукват“, коментира Георгиев.

В заключение той повтори метафората си за „камиона“, с която описа посоката на управление на страната и последиците от бюджетната политика.

„Камионът рано или късно ще се озове в дерето. Проблемът е, че ние сме също качени на този камион, метафорично казано. Държавата сме всички ние като хора, като данъкоплатци и посоката, в която ни водят, е надолу“, заяви народният представител.