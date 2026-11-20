От 13 декември частният превозвач „Ивкони експрес“ поема пътническите железопътни превози в Северна и Южна България, слагайки край на монопола на БДЖ. Въпреки смяната на оператора обаче съществена промяна в качеството на услугата не се очаква. Това прогнозира пред Българското национално радио (БНР) транспортният експерт проф. Симеон Ананиев, според когото без промяна в модела на финансиране българските железници ще продължат да работят по стария начин.

За следващата година държавата предвижда субсидия от 45 млн. евро за частния превозвач и 165 млн. евро за БДЖ. „Ивкони експрес“ ще използва под наем 92 локомотива и вагона от държавната железница, а билетите за неговите влакове временно ще продължат да се продават и чрез системата на БДЖ.

Влаковете ще се движат по разписание още от първия ден на промяната, като ще бъдат точни и ще пристигат навреме. Такава прогноза направи проф. Симеон Ананиев в предаването „Хоризонт за вас“ на БНР.

По думите му служителите, които преминат към новия оператор, ще запазят трудовите си права и досегашните размери на възнагражденията. Той уточни, че работещите, които желаят да продължат професионалната си реализация в новата компания, няма да бъдат ощетени при прехвърлянето.

Според Ананиев обаче новият оператор не може да бъде определен като реален конкурент на БДЖ, тъй като става въпрос за модел със сходни условия на работа и финансиране.

„Юнион Ивкони“ е БДЖ 2, назначено от държавата – абсолютно същите условия“, коментира транспортният експерт.

Той определи досегашното състояние на държавната железница като незадоволително и отбеляза, че БДЖ заема последно място в Европейския съюз по дял на пътническите превози, който според него е под 2 процента.

Като основен проблем Ананиев посочи начина на финансиране на железопътните превози. По думите му субсидиите се определят на влаккилометър, а не спрямо броя на превозените пътници и качеството на услугата. Това не създава достатъчен стимул за привличане на повече пътници и подобряване на обслужването.

„Трябва да се промени моделът“, подчерта експертът. Той допълни, че БДЖ няма международни влакове, което според него също показва необходимостта от промени в сектора.

Ананиев изрази съмнение, че преминаването към нов оператор ще доведе до съществено подобрение, ако се запази досегашният механизъм на държавно финансиране.

Той обърна внимание и на факта, че новите влакове не са собственост на превозвача, а на държавата. Според него „Ивкони“ има възможност да подобри организацията и качеството на обслужването, но това може да постави част от служителите пред необходимостта да се адаптират към нови изисквания и работни практики.

По думите му някои от работещите, свикнали с досегашните условия, може да предпочетат да напуснат. Въпреки потенциала за по-добра организация обаче експертът не очаква съществена промяна в железопътните услуги.

Транспортният експерт определи като положителен факт участието на българска компания в сектора, но постави въпроса защо не е привлечен чуждестранен оператор. Като една от причините за липсата на интерес от международни компании той посочи състоянието на железопътната инфраструктура.

Според Ананиев лошата инфраструктура затруднява осигуряването на качествена услуга и създава условия за значителни закъснения на влаковете.

Той коментира още, че „Юнион Ивкони“ е получила възможност да се включи в пътническите превози с подкрепата на държавата. По думите му без участието на компанията е имало риск страната да загуби милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост и да възникнат затруднения при осигуряването на железопътните превози.

Ананиев призова билетите за всички железопътни превозвачи да се продават чрез БДЖ, тъй като държавната компания разполага с изградена национална структура за продажби.

Той увери, че новият оператор няма да има право самостоятелно да увеличава цените на билетите или да променя разписанията.