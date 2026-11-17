Съсипаната майка на 19-годишния Георги Гюзелев, загинал на пътя Бургас-Айтос, и тази година няма да посрещне своя студент за идващите празници, а вместо да му се радва и да се гордее – ще прелиства със сълзи албуми със снимки. За почерненото семейство Гюзелеви вече е останала една-единствена надежда - за справедливост и истина за смъртта на сина им.

Припомняме, че младежът загина на място при тежка катастрофа на 29 август миналата година на пътя Айтос - Бургас, край с. Съдиево. Георги е бил с колата на баща си - лек автомобил "Ауди А 6", със софийска регистрация.

Семейство Гюзелеви преди катастрофата да почерни дома и сърцата им

19-годишният Георги Гюзелев е отличник от Морското училище в Бургас, надежда на планинското колоездене. Веднага след средното си образование е приет във Военноморското училище, където трябваше и в момента да учи за капитан в търговския флот.

Майка му Петя Гюзелева изпрати писмо до редакцията на БургасИНФО, в което отправя своя зов, публикуваме го без редакторска намеса:

​1 год. и 3 месеца делото за катастрофата, при която загина нашия син Георги Гюзелев, не е влязло в ход. По ред безумни причини: 11.09.26 г. адвоката на обвиняемия казва, че има др. неотложни дела. 12.10.26 г. предната вечер обвиняемия вдига кръвно налягане. Епикризата дори и с просто око фалшива, но съдия я приема...

На 5.11.26 г. нашата адвокатка е уведомена, че младежът, убил сина ни (и си заставам зад думите), си е сменил адвоката, при което новият адвокат на обвиняемия по това време е на екскурзия.

Нашето дете, което завинаги остана на 19 г., не порасна, да може да сбъдне мечтите си, да покорява морета и океани, явно е маловажен за Окръжен съд гр. Бургас и най-вече за г-жа съдийката, която за нас специално е пристрастна по делото на Гого.

Значи всички ние — родителите на Гого, прокурор, експертизи, разследващи полицаи си свършихме работата, но въпросната съдийка отлага ли отлага.

Ние питаме кога ще има наказание за смъртта на нашия син.

Няма да върнем Гого, но ще стигнем докрай.

Това, че мълчим, и не сме от родителите, които са от една телевизии в друга, не даваме безумни интервюта за лайкове, не означава, че обичаме Гого по-малко от други деца! Напротив!

P.S.: Ще пишем и отворено писмо до премиера Румен Радев и до президента г-жа Йотова.

сем. Гюзелеви - тати, мама, Самуил

Беше неповторим,

оставаш незабравим.

Георги - отличник от Морското училище в Бургас, с мечти за морета и океани