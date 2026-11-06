От 2017 г. не е имало увеличение на ученическите стипендии и се предвижда да бъдат повишени с 20 процента през 2027 г., като приоритетно ще бъде увеличението на минималната стойност. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в рамките на днешния редовен парламентарен контрол.

„На 14 октомври 2026 г. министър-председателят Румен Радев обяви, че в бюджета за 2027 г. се предвижда увеличение на ученическите стипендии и това беше отразено в редица медии, като Българската телеграфна агенция, Нова телевизия и други“, каза Ангел Янчев.

Съгласно член 11, алинея 1 от постановление 328 на Министерския съвет от 21 декември 2017 г. минималният размер на месечната ученическа стипендия е 10,74 евро, каза Ангел Янчев. Той попита с каква сума и с какъв процент спрямо 2026 г. се предвижда да бъдат увеличени средствата за ученическите стипендии през 2027 г. и какъв ще бъде минималният размер на месечната ученическа стипендия.

Постановление 328 на Министерския съвет действително е от 2017 г. и оттогава няма абсолютно никакъв ръст в ученическите стипендии. Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, каза министър Георги Вълчев.

Размерът на месечните стипендии, съгласно това постановление от 2017 г., е 10,74 евро в долната си граница, а горната граница е 30,68 евро, обясни той. "В така посочените граници месечните размери на стипендиите в отделните им видове се определят на училищно ниво от комисия, назначена от директора на образователната институция. Министерството на образованието и науката (МОН) нееднократно, в хода на бюджетната процедура, през последните няколко години е поставяло въпроса за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, с който се увеличават размерите на стипендиите на учениците", каза министър Георги Вълчев.

С проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г. този въпрос беше поставен отново и в резултат на това се разчетоха допълнителни 5 милиона евро за стипендии на ученици, добави министърът.