Носът на 118-метровия моторен кораб „Khoryv“ окончателно потъна между Тюленово и нос Шабла, съобщи maritime.bg. През последните дни това беше единствената част от плавателния съд, която все още се подаваше над водата.

При оглед на 19 ноември е установено, че над останките има 50 метра вода и корабът не представлява опасност за корабоплаването.

„Khoryv“ беше поразен от дронове край румънския бряг на 23 октомври. Получи тежък крен и се преобърна с кила нагоре. Един моряк загина, трима бяха обявени за изчезнали, а девет души бяха спасени.

Останал без екипаж, корабът продължи да дрейфува и на 28 октомври навлезе в изключителната икономическа зона на България.

Ден по-късно потъна частично с кърмата надолу, която опря в дъното. Над повърхността остана само носът, който вече също е под водата.