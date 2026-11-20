През следващото денонощие ще има променлива облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. През нощта превалявания от дъжд ще има на места главно в северните и източните райони, а утре - предимно в планинските, западните и южните. В нощните часове вятърът ще бъде слаб от запад-югозапад, а утре - до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София - около 6°, максималните - между 14° и 19°, за София - около 15°. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

Над Черноморието по-значителна облачност ще има в часовете преди обяд, когато на много места ще вали дъжд. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 1°.



В неделя облачността ще се увеличи, привечер и през нощта срещу понеделник на места в Западна и Централна България ще превали. Вятърът ще бъде слаб с южна компонента. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 12° и 17°.

В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него температурите бързо ще се понижат. Облачността ще бъде предимно значителна, от север на юг на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1500 м - от сняг. (НИМХ)