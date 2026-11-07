Рекордни изригвания на Слънцето – 35, от клас С и по-високи, бяха регистрирани от сноши, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия XRAS.

Според изследователите, до утре сутрин се очаква те да стигнат до 50.

Причината са много появили се петна почти в центъра на видимия слънчев диск - срещу Земята.

Според учените, това е благоприятен сценарий за Земята, вместо натрупването на енергия, последвана от редки, но мощни изригвания.

Според данните, предоставени от лабораторията, днешните изригвания са колкото през рекордните 29, регистрирани на 10 декември 2024 година.

Тази нощ Земята влиза в зоната на влияние на голяма коронална дупка, което означава, че магнитосферата на планетата вече е нарушена.

Към момента магнитна буря все още няма, но се очаква това да се промени утре, без обаче тя да надвиши нивото G1.

Размерите на короналната дупка обаче означават, че ни чакат дълги смущения на магнитосферата от началото на следващата седмица, а бурите могат да продължат пет до седем дни.

Според експертите, те ще приключат едва на 13-14 ноември.