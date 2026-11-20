Православното християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ организира благотворителна кампания в подкрепа на Първо детско отделение по педиатрия към УМБАЛ Бургас. Инициативата има за цел да осигури необходимото спално бельо и завивки за болничните легла, за да създаде повече уют и комфорт за децата по време на тяхното лечение.

Кампанията ще продължи до 30 ноември 2026 г., като всеки желаещ може да се включи с парично дарение или със спално бельо в добро състояние.

В отделението има общо 50 легла – 25 стандартни болнични и 25 детски. За нуждите на малките пациенти са необходими:

25 долни чаршафа с размери 100 х 160 см за детските легла;

25 олекотени завивки с размери 95 х 140 см;

25 долни чаршафа със стандартен размер за единично легло.

Организаторите приемат както средства за закупуване на ново спално бельо, така и вече използвано, но добре запазено и годно за употреба.

Инициативата е продължение на благотворителната дейност на православното братство. Благодарение на подкрепата на дарители в предходна кампания бяха осигурени топли дрехи и спално бельо за потребителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Русокастро.

Сега организаторите отправят нов призив към бургазлии – да обединят усилията си в подкрепа на децата, които се нуждаят от болнично лечение.

Даренията на спално бельо се приемат в храм „Свети Пимен Зографски“ в бургаския квартал „Крайморие“.

Желаещите да подпомогнат кампанията финансово могат да преведат средства по следната банкова сметка:

Банка: ДСК

IBAN: BG51STSA93000026410720

Основание: Кампания Рождество 26

В навечерието на светлите коледни празници инициативата напомня, че дори малкият жест на доброта може да донесе топлина и надежда там, където са най-необходими.

Кампанията е до 30 ноември. Нека заедно помогнем на малките пациенти на УМБАЛ Бургас!