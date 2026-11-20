България, Румъния, Словакия и Полша, водени от Испания, са изразили днес на заседание на Съвета на ЕС в Брюксел несъгласие с ограничаването на бюджета на европейската програма за култура, аудиовизия и гражданско общество с 2,5 милиарда евро. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред български журналисти в Брюксел след края на заседанието на своите европейски колеги, предава Кореспондент на БТА Николай Желязков.

Той добави, че тези страни настояват бюджетът да се увеличи до 10 млрд. евро. Попитан за бюджета за култура у нас за следващата година, министърът коментира, че предвидените средства са недостатъчни и че българската култура страда от хронично недофинансиране. Средствата в бюджета за култура никога не са достатъчни, културата е държавна задача и проблемът невинаги е в средствата, а в начина, по който се разпределят и се ползват, по който се изпълнява държавната задача, добави Милошев. Парите за култура никога няма да стигнат, особено в България, това е доста тъжно, обобщи той.

Министърът посочи, че днес европейските министри са обсъдили предложението на Европейската комисия за въвеждане на допълнителни изисквания за запазването на сигурността на децата и подрастващите онлайн. Той съобщи, че в ЕС има единодушие възрастта, след която да може да се открива акаунт, да бъде 15 години. Мисля, че сме единодушни, че това е добра мярка, каза Милошев.

С оглед все по-нарастващите предизвикателства пред децата в онлайн пространството бяха обсъдени различни мерки, посочи той. Основната е да се въведе изискване за доставчиците на услуги и контролът за децата да не се свежда само до тях самите и техните родители или настойници, добави министърът. Добре е да има единни мерки в Европа по отношение на нарастващите заплахи - кибернасилие, боравене с лични данни, неконтролиран контакт с деца и подрастващи, отбеляза той.

Припомняме, че проектобюджетът на Министерството на културата (МК) за 2027 г. е в размер на 307 024 800 евро, което е увеличение с 37 973 100 евро или с малко над 14 процента спрямо 2026 г. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев във вторник.

Това е най-големият бюджет в историята на Министерството на културата и най-голямото увеличение спрямо предходната година, каза Милошев. Той посочи, че средствата нарастват последователно от 2022 г., когато са малко над 176 млн. евро. Увеличението за 2027 г. е предвидено в условията на бюджетен дефицит и след приключването на програмата по Плана за възстановяване и устойчивост, отбеляза министърът на културата.