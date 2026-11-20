При проверка на превоз на опасни товари на автомагистрала A14 (Rheintalautobahn) в австрийската провинция Форарлберг, полицията е спряла временно от движение камион с българска регистрация, превозващ 18 тона нитроцелулоза, предаде АПА.

Оказало се, че дванадесет от варелите с опасния товар са били повредени. Превозното средство е пътувало от Германия за Италия, информира БТА.

Камионът е бил спрян в сряда сутринта от патрул на отдела за контрол на движението и опасните товари на специално обособена площадка за проверки в Нюцидерс. При отварянето на задните врати на товарното отделение служителите установили, че четири от картонените варели в най-задния ред са били напоени с влага и на места деформирани.

На най-малко един от варелите вече се виждала и вътрешната опаковка от фолио, което не гарантира предвидената от нормативните изисквания устойчивост на опаковките. За оценка на ситуацията бил привлечен експерт по химико-технически въпроси от провинциалната администрация.

Окръжната администрация в Блуденц издала разпореждане за ограничаване на по-нататъшния превоз на товара. 12-те повредени варела трябвало да бъдат разтоварени, преопаковани и временно складирани. Вечерта на камиона било разрешено да продължи пътуването си. Била изискана и временна гаранционна сума в размер на 5370 евро.

Чистата нитроцелулоза, известна още като памук-пироксилин (оръжеен памук) е леснозапалимо вещество. Поради тази причина тя често се стабилизира с алкохол, за да се намали опасността от самозапалване по време на съхранение и транспорт, пояснява АПА.