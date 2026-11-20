Тежкотоварните камиони над 12 тона ще бъдат временно спирани по автомагистрала „Хемус“ в петък, неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол“. Ограниченията ще важат в различни часови диапазони и посоки, като целта е да се облекчи трафикът и да се повиши безопасността на пътуващите.

Промените в организацията на движение обхващат участъка от изхода на София при 0-ия километър до пътен възел „Ботевград“ при 47-ия километър.

Ограниченията ще бъдат въведени, както следва:

В петък, 20 ноември – от 15:00 до 21:00 часа ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона в посока изход от София.

В неделя, 22 ноември – от 14:00 до 21:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили към София.

В понеделник, 23 ноември – от 07:00 до 09:00 часа камионите над 12 тона няма да могат да се движат и в двете посоки.

Предвидени са обходни маршрути

В петък при подходящи метеорологични условия тежкотоварните автомобили, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще могат да използват обходен маршрут през прохода „Петрохан“ и път II-16 София – Своге – Ребърково.

Същият маршрут ще бъде възможен и в неделя за камионите, пътуващи към София, но при благоприятни метеорологични условия. От АПИ предупреждават, че заради очаквано влошаване на времето и отрицателни температури проходът „Петрохан“ може да остане затворен за товарни автомобили над 12 тона.

От пътната агенция уточняват, че ако интензивността на трафика намалее, „Пътна полиция“ може да започне пропускането на тежкотоварните автомобили преди определения краен час. При необходимост контролните органи ще въвеждат и допълнителни мерки за подобряване на движението и пътната безопасност.

Ограничават достъпа до аварийната лента на АМ „Тракия“ в Пловдивско

На 21 ноември от 8 ч. до 17 ч. поради косене на крайпътна растителност ще се ограничи достъпът по аварийната лента от 136-и до 119-и км на АМ „Тракия“ в платното за София в област Пловдив.

На 22 ноември от 8 ч. до 17 ч. поради косене на крайпътна растителност ще се ограничи достъпът по аварийната лента от 119-и до 136-и км на АМ „Тракия“ в платното за Бургас в област Пловдив.

Шофьорите могат да следят актуалната пътна обстановка на сайта на АПИ – traffic.api.bg, както и да получават информация денонощно на телефон 0700 130 20.