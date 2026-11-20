Отпуските по болест струват на ЕС до 810 милиарда евро годишно, което подчертава необходимостта от по-добра превенция и по-ранно лечение, за да се намали икономическото им въздействие, сочи нов доклад. Според нов доклад средният европеец пропуска близо три седмици работа всяка година поради влошено здраве. Това съставлява около 6% от потенциалното работно време в Европейския съюз (ЕС), което представлява около 540 милиарда евро загубени разходи за труд всяка година, според доклада на Института за околна среда и обществено здраве. Това се равнява на 2,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС през 2025 г., пише Euronews. Тази цифра обаче отразява само част от икономическото въздействие на лошото здраве, което включва всичко – от вирусни инфекции до проблеми с психичното здраве или рак. Изчислението обхваща само отсъствията по болест сред хора, които все още са класифицирани като служители на пълно работно време, и не отчита пълните икономически разходи, свързани с дългосрочното лошо здраве, се отбелязва в доклада.

Лице, което се налага да намали работното си време или напусне пазара на труда поради заболяване, вече не се отчита като отсъствие по болест. Освен пряката загуба на работно време, заболяването има и по-широки икономически последици. Когато хората не могат да работят поради заболяване, икономическата производителност също спада, а работодателите и колегите трябва да се справят с последствията от тяхното отсъствие, като например наемане на заместник или моли други служители да работят извънредно. По-дългите периоди на отсъствие по болест могат също да доведат до напълно напускане на пазара на труда, което намалява данъчните постъпления и увеличава разходите за социално осигуряване, се отбелязва в доклада. Като се вземат предвид тези преки и косвени разходи, в доклада са изчислени допълнителни разходи от около 135 до 270 милиарда евро годишно, което довежда общите годишни разходи до 675 до 810 милиарда евро.

Колко болнични отпуски ползват хората в Европа?

Макар икономическите загуби от отсъствията по болест да са проблем в цяла Европа, съществува „драматична разлика в рамките на Европа“, заяви Адриан Мехич, автор на доклада, при представянето му в Европейския парламент в Брюксел. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Словения е имала най-дългия среден отпуск по болест през 2025 г. – малко над пет седмици на служител, следвана от Финландия и Испания с около пет седмици.

Франция, Швеция и Германия са малко над три седмици, докато в Италия и Гърция служителите на пълно работно време имат средно по-малко от една седмица отпуск по болест. В доклада обаче се предупреждава, че тези цифри не отразяват непременно разлики в здравето на населението. Страна с по-малко отсъствия по болест може да има по-здраво население, но това може също така да отразява ниски възнаграждения, слаба защита на трудовите права или хора, които ходят на работа, въпреки че са болни.

Как може да се намали икономическата тежест?

Причините за отсъствията по болест варират от лошо психично здраве и опорно-двигателни заболявания до злополуки и хронични заболявания. Но значителна част от тези отсъствия биха могли потенциално да бъдат предотвратени или съкратени. Много от тях са свързани със състояния, при които превантивните мерки, ранното лечение и рехабилитацията могат потенциално да намалят както риска, така и продължителността на отсъствията, отбелязва докладът. Превантивните мерки включват по-добра ергономичност на работното място, по-ранно лечение на проблеми с психичното здраве, по-бърз достъп до първична медицинска помощ, физиотерапия, грижи за психичното здраве и по-ранно откриване на рисковете, посочи Мехич.