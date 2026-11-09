Протест срещу проектобюджета за 2027 г., който подготвя правителството на Румен Радев, ще се проведе в седем града в България в сряда - 11 ноември.

Събитието се организира във Фейсбук, а като организатор е посочена „Регресивна България“.

Протестите ще се състоят от 19 часа в София: Триъгълника на властта, пред Министерския съвет

Бургас: пред Общината

Варна: площад „Съединение“

Велико Търново: пред Общината

Стара Загора: пред Областната администрация

Видин: площад „Бдинци“.

Организаторите изтъкват, че според проекта за бюджет на правителството доходите са по-ниски от инфлацията. Същевременно данъчната тежест се увеличава с близо 2 млрд. евро, а антикризисни мерки няма.

Бюджет 2027 залага обедняване не за една, а за няколко години напред, твърдят организаторите.

Защо протестираме:

Минималната работна заплата е 660 евро. По досегашната формула трябваше да бъде 690 евро.

Заплатите в държавата и общините растат с 5% при инфлация от 6%.

Пенсиите растат със 7,8%, а линията на бедност с 13,4%. Минималната пенсия ще бъде 374 евро при линия на бедност 443 евро. Над 1,2 милиона пенсионери ще живеят под линията на бедност.

Данъчната тежест се увеличава с 1,9 милиарда евро, а антикризисни мерки няма.

Искаме бюджет, в който заплатите и пенсиите растат поне колкото цените.

„Протестът е мирен. Вземи приятели, семейство и съседи. Вземи и телефона си: в 19:30 ч. ще светнем всички заедно. Не мълчи. Обедняването засяга всички ни“, подканиха организаторите.