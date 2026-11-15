Великолепно представяне на най-добрия български скиор Алберт Попов в откриващия слалом за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви. Той постигна най-доброто си класиране на финландска земя, завършвайки на десета позиция.

Скиорът влезе във втория манш с 18-о време, а във второто каране се нареди пети, което му гарантира солиден старт на кампания в СК.

Победител стана състезаващият се за Бразилия норвежец Лукас Пинейро Бротен. След като триумфира в откриващото състезание за сезона - гигантски слалом в Зьолден, Австрия, днес той се превърна в първия скиор, който печели слалома в Леви в две поредни години.

Пинейро Бротен остави на 56 стотни зад себе си втория на подиума Клеман Ноел от Франция, а тройката допълни швейцарецът Лоик Меяр.

В челната десетка влязоха още Фабиан Акс Шварц (Швеция), Алекс Винацер (Италия), Пако Раса (Франция), Атле Ли Макграт (Норвегия), Едуард Халберг (Финландия) и Самуел Колега (Хърватия).

Седем скиори не завършиха втория манш, а Лори Тейлър от Великобритания беше дисквалифициран.

Пинейро Бротен е лидер в класирането с 200 точки, пред Меяр (140) и Винацер (81). Следващият старт при мъжете е отново слалом - в Гургл, Австрия, на 22 ноември. / БГНЕС