В навечерието на Деня на християнското семейство осем двойки от община Камено отново си казаха „да“ - петдесет години след сватбения си ден. Този път под развълнуваните погледи на своите деца, внуци и правнуци те подновиха брачните си обети.

Кметът Жельо Вардунски попита лично всеки от съпрузите дали и днес би избрал човека до себе си. С много емоция и обич присъстващите дами и господа препотвърдиха желанието си да продължат житейския си път заедно със спътника до сега. След като потвърдиха избора си, златните младоженци подписаха свидетелствата за своята златна сватба и вдигнаха наздравица с пенливо вино. На традиционното „Горчиво!“ те отвърнаха с целувка, а шегата кой ще води в семейството през следващите петдесет години предизвика усмивки сред гостите.

„Преди петдесет години сте си казали „да“, без да знаете какво ви предстои. Днес го казвате отново, след като сте видели колко радост може да побере един брак и колко опора може да даде в труден ден. Радвам се, че децата, внуците и правнуците ви са тук, за да чуят това ваше „да““, обърна се към семействата кметът Жельо Вардунски.

Церемонията се провежда за трета поредна година по инициатива на кмета. С нея Община Камено засвидетелства уважението си към съпрузите, които са споделили половин век, и към грижата, с която са съхранили близостта си през годините.

Община Камено поздравява семействата с тяхната златна сватба и им пожелава здраве и още много щастливи години заедно.