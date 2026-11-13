​В съвременната медицина границите на възможното се разширяват всеки ден. Д-р Николов от отделението по медицинска онкология към КОЦ – Бургас взе участие в авторитетния Български национален конгрес по онкология с международно участие (12–14 ноември 2026 г.). Там той представи презентация, базирана на най-новите и актуални насоки на Европейското общество по медицинска онкология (ESMO, актуализирани през август 2026 г.). Да бъдеш съвременен онколог днес означава много повече от това просто да следваш стандартни протоколи. Това е непрекъснат стремеж към съвършенство, четене на стотици страници световни проучвания, анализ на нови терапевтични линии и адаптиране на най-прецизните алгоритми за всеки отделен пациент.

​Защо д-р Николов е пример за лекар от ново поколение?

​ Активно участие на национален форум: Представянето на доклади пред водещи специалисти на събития от ранг на Българския национален конгрес по онкология доказва високата му експертиза и ангажираност към съвременната наука.

Прилагане на световни стандарти : Благодарение на следенето на най-актуализираните международни препоръки (ESMO 2026), пациентите в Бургас получават лечение на световно ниво, съобразено с най-напредналите терапевтични тенденции.

​ Персонализиран подход и човечност: Зад сложните научни графики и конгресни презентации стоят реални човешки съдби. Д-р Николов притежава онази рядка комбинация от блестящ интелект, научна прецизност и дълбока емпатия към всеки човек, преминаващ през изпитанието на диагнозата.

​ Сигурност и доверие: В онкологията времето и точността са от живот и смърт. Увереният поглед и задълбочените познания на специалисти като него дават на пациентите и техните близки най-ценното – спокойствие, че са в ръцете на професионалист от най-висок ранг.

​Благодарим ви, д-р Николов, за будителството, неуморната енергия и човещината, с които защитавате живота и здравето на вашите пациенти всеки ден! Гордеем се, че Бургас има специалисти от такава величина в КОЦ-Бургас, заявиха от здравното заведение.