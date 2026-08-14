Филмът „Приятелите на Емилия“ на режисьора Людмил Тодоров ще бъде представен пред бургаската публика на 16 август от 16:00 часа в Зала 2 на Експозиционен център „Флора Бургас“. Прожекцията е с вход свободен и е част от събитията, съпътстващи тазгодишното издание на „С книга на плажа“.

„Приятелите на Емилия“ събира преди 30 години впечатляващ актьорски състав. В ролите зрителите ще видят Руси Чанев, Светлана Янчева, Ивайло Христов, Чочо Попйорданов, Александър Морфов, Мариус Куркински, Жорета Николова, Кръстьо Лафазанов, Владимир Пенев, Момчил Карамитев, Ернестина Шинова, Рени Врангова и други обичани български актьори.

Срещата с киното на Людмил Тодоров продължава и на алеята на „С книга на плажа“. От 13 до 16 август посетителите могат да открият пет специални кино книги със сценарии на Людмил Тодоров, съставени от Златна Костова.

Изданията предлагат повече от традиционния прочит на филмовия сценарий – всяка книга съдържа QR код с достъп до съответния филм, както и богат набор от снимки и спомени на хората, участвали в създаването му.

Безплатната прожекция на „Приятелите на Емилия“ на 16 август ще даде възможност на публиката да се върне към едно от запомнящите се заглавия в българското кино и да преоткрие героите му три десетилетия по-късно.