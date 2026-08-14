Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила множество неравноправни клаузи в договорите на частни детски градини и училища, съобщиха от институцията. Проверките, започнали след сигнали от родители, вече се разширяват на територията на цялата страна.

При анализа на договорите на две частни детски градини са констатирани редица нарушения. Сред тях са клаузи за автоматично подновяване на договорите, невъзстановяване на платени такси при предсрочно прекратяване, както и условия, които позволяват прекратяване на договора при неплатени в срок суми. Установени са и текстове, които ограничават възможностите на родителите да изразяват волеизявления, с което се увреждат икономическите им интереси.

От КЗП подчертават, че зад всеки такъв договор стои не просто потребител, а цяло семейство, и родителите трябва да имат сигурност, че условията са ясни и справедливи.

Споровете около договорите за частно образование не са прецедент.

Комисията е определила проверките като свой приоритет. При установяване на нарушения институцията ще отправя препоръки към съответните търговци, които ще разполагат с 14-дневен срок да ги отстранят. Ако това не се случи, КЗП ще предприеме действия по съдебен ред за защита на колективните интереси на потребителите.