Предстоят разговори с Министерството на образованието и науката за възможността за обявяване на неучебни дни в Бургас по време на домакинството на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

Това обяви заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов. По думите му мащабът на събитието ще изисква сериозна организация от страна на общинската администрация, включително по отношение на движението, медицинското обслужване, охраната, сметоизвозването и доброволческите инициативи.

„По линия на неучебните дни сигурно ще влезем в една извънредна обстановка в периода на провеждане на Евровизия“, каза Ненов.

Той посочи, че вече са известни датите на големите концерти - 11, 13 и 15 май, които се очаква да привлекат значителен брой посетители и да увеличат човекопотока в града. „Това ще предизвика много по-голям човекопоток, много по-голям интерес, а защо не и на самите учащи, които да посетят това наистина грандиозно световно събитие“, каза Ненов.

Той уточни, че по закон кметът на общината може да обявява до три неучебни дни в рамките на една календарна година, като решението се съгласува с Министерството на образованието и науката.

"В Бургас традиционно един от тези дни е 6 декември - празникът на града", допълни той. „Ние ще намерим оптималните варианти за осигуряване на това, но разговорите тепърва предстоят“, каза заместник-кметът.

Ненов допълни, че Общината вече е получила добра представа за мащаба на организацията още в процеса на кандидатстване за домакинството. Предстои детайлно планиране на организацията на пространствата, движението на хората и доброволческите екипи, като се очаква студентите да бъдат сред активните участници в подготовката на събитието.