Поради неблагоприятни метеорологични условия, включващи силен вятър и високо морско вълнение, тържествата за рождения ден на остров Света Анастасия на 14 и 15 август се отменят.

Заради опасните условия няма да бъдат осъществявани редовните курсове с корабите "Бургус" и "Анастасия", което прави невъзможно достъпът до острова.

КОНЦЕРТЪТ НА БРАТЯ АРГИРОВИ НА 14.08 СЕ ОТМЕНЯ.

Всички, закупили билети за събитията, ще получат възстановяване на сумите спрямо съответния начин на закупуване:

● На каса от Туристически информационен център - Часовника

● По банков път от Grabo.bg и gotoburgas.com

КОНЦЕРТЪТ НА МЕРИ БОЙС БЕНД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ С НОВА ДАТА - 16 АВГУСТ ОТ 21:00 ч.

Билетите за събитието важат без презаверяване, а при невъзможност да ги използвате в неделя, сумата ще ви бъде възстановена, спрямо съответния начин на закупуване:

● На каса от Туристически информационен център - Часовника

● По банков път от Grabo.bg и gotoburgas.com

Ще бъдат отменени и всички дневни събития и курсове до острова, планирани за отпразнуване на рождения ден в дните 14 август (петък) - 15 август (събота).

Извиняваме се за причиненото неудобство!

Освен концертът на Мери Бойс Бенд, за неделя 16 август остава планираната празнична програма, която включва отворени врати на фара, празничен водосвет в храм „Успение Богородично и плувен маратон “Плувай за Мария”.

За резервации за пътуване и повече информация - 0882 004124.