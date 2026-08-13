Две години лишаване от свобода, но условно, с четиригодишен изпитателен срок, получи 32-годишният Николай Маджаров, син на бившата ръководителка на закритата Специализирана прокуратура и настоящ прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас Валентина Маджарова, по обвинение за държане с цел разпространение на марихуана за над 215 000 евро. Това установи проверка на BurgasInfo в официалния сайт на Окръжния съд в областния център.

Присъдата е произнесена след споразумение между защитата на подсъдимия и Окръжна прокуратура - Варна, което обаче е одобрено от съда в Бургас, според който то не противоречи на закона и морала.

Случаят бе прехвърлен във Варна след отвод на местните магистрати заради декларирани приятелски и колегиални отношения с майката на Маджаров и с разпореждане на тогавашния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, за да се гарантира безпристрастност.

Маджаров беше задържан на 15 септември 2025 г. при специализирана операция на ГДБОП в рамките на Националния план за противодействие на наркоразпространението във връзка с първия учебен ден. В имот на фамилията му в село Драка, обл. Средец, антимафиотите откриха професионално оборудвана наркооранжерия, както и нива, засята с марихуана. Там са открити множество канабисови насаждения, както и суха маса, разпределена в партиди и опакована в стреч фолио, всичко с общо тегло, сведено до 21,1 килограма нетно тегло.





При претърсването в имота антимафиотите са открили високотехнологична професионална LED лампа за отглеждане на растения на закрито, PhytoMAX, с UV и IR светлина за подобряване на качеството и добива на растенията, въздушни филтри и въздуховод, електронна везна, гофрирана кофа за обработка на реколтата, които са били оставени на съхранение в ОДМВР - Бургас и подлежат на отнемане в полза на държавата, както и празен пълнител и кутия за пистолет „Glock“, които пък ще бъдат върнати на собственика.

Маджаров бе задържан, а на 4 декември м.г. е пуснат под домашен арест. Към днешна дата вече е и на свобода.

В хода на съдебните заседания стана ясно, че младият мъж е имал няколко криминални регистрации в миналото, за държане на наркотици и за съпротива срещу полицай. Освен това шофирал и без книжка, за което е глобяван.

С решение на магистратите той трябва да плати и 2556,45 евро глоба, както и разноските по делото от 1835,74 лв., или към днешна дата по-малко от 1000 евро.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.