"Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027". Честито!", написаха от ГЕРБ във Facebook относно новината за домакинството на черноморския град на песенния конкурс догодина.

Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписаха днес договора, с който градът става официално домакин на "Евровизия".

"София не отговаря на техническите параметри за домакинство на Евровизия", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев в свой пост. "Иначе казано, няма да е много приятно да посрещнем фестивала заринати в антимафиотски боклук и да го движим по марсианската повърхност, която столичните улици и булеварди вече доста автентично пресъздават", посочва той.

От другата страна е Бургас. Град-емблема на разумна местна политика, която превърна населеното място в красив, чист, подреден, благоустроен притегателен център за туризъм, спорт и култура, пише Георгиев.

"Бургас - честито! София - обичам те, все още имаш малко повече от година да си помислиш", завършва той.