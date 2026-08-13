Властите в Солун разпоредиха да бъдат взети незабавни действия за залавянето на вълк, който през последните месеци е забелязван многократно в районите Полихни и Сикиес.

В края на юли животното нападнало и ранило 4-годишно момиче, което било с родителите си в таверна в Полихни. Установено е, вълкът е женски и е привикнал да живее в близост до хората, пишат от "Фокус".

За локализирането му ще бъдат използвани специални камери, а залавянето му се очаква да стане с капани и средства за упояване. След залавянето му вълкът ще бъде настанен временно в центъра на природозащитната организация "Арктурос" във Флорина. Ловно оръжие ще бъде употребено само като крайно средство.

Междувременно властите отправиха препоръки към населението да ограничи оставянето на храна за бездомни животни.