„Честито Бургас! Честито, България! Ще бъде незабравима Евровизия! Ще сътворим това приключение заедно! Защото сме един екип! Благодарим, Дара! Чака ни много работа! Започваме!“, това обяви кметът на Бургас Димитър Николов, след като морският ни град спечели домкинството на „Евровизия 2027“. Той публикува и цитат на поета Христо Фотев “Най- важното е да се осмелиш…”.

Бургас бе избран от Българската национална телевизия (БНТ) и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за град домакин на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе през май 2027 г., съобщиха от БНТ.

Големият финал на 71-вото издание на конкурса „Евровизия“ ще се проведе на 15 май 2027 г., събота, в „Арена Бургас“, в един от най-популярните български градове на Черноморието, а полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица – на 11 май, вторник и 13 май, четвъртък.

„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света.

Като център на българското южно Черноморие Бургас разполага с най-съвременната зала в България уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност.

Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България! Добре дошли в Бургас!“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.