Благовест Вангелов от Окръжна прокуратура-Бургас е поредният, четвърти, кандидат за член от квотата на обвинителите в бъдещия ВСС. Той е предложен от 18 свои колеги от районно, окръжно и апелативно ниво. Информацията съобщава Клуб Z.

Сред тях се четат имената на Любомир Петров, шеф на Апелативна прокуратура, бившата му заместничка Валентина Маджарова (бивша шефка на печалноизвестната Спецпрокуратура), Красимира Кателиева - бивш кандидат за шеф на Окръжна (на изборите губи срещу Георги Чинев), Дарин Христов - бивш зам.-шеф на същата структура до 2022 г., бившата говорителка на апелацията Кремена Стефанова и др.

Самият Вангелов е кадър на закритата Спецпрокуратура.

"Прокурор Вангелов има над 20 години юридически стаж, 14 години от които в системата на Прокуратурата на Република България. Работил е като прокурор в прокуратурите на Момчилград, Средец и Бургас, един мандат е бил районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие. След повишаване в Специализираната прокуратура и нейното закриване, е магистрат в Окръжна прокуратура – Бургас.

В предложението е поставен акцент, че Благовест Вангелов упражнява ръководство и надзор по дела и преписки с изключителна фактическа и правна сложност, като с професионалното си поведение и изпълнение на служебните си задължения издига престижа на прокурорската професия. Той мотивирано отстоява своята позиция при изпълнение на служебните си задължения, умее да работи в екип и намира адекватен подход и баланс в комуникацията си с колегите, институции и граждани", пишат днес от ВСС.

Кандидатите за изборни членове на Прокурорската колегия на следващия ВСС са вече четирима - другите са Маринела Тотева, Тодор Деянов и Добринка Калчева.

Народното събрание още не е започнало с номинациите за свои представители в двете колегии на Съвета.