Лесотехническият университет ще посрещне първите си студенти в Бургас от 23 септември. Това стана ясно по време на проведената днес пресконференция в Община Бургас, посветена на откриването на филиала на университета в града.

В срещата участваха ректорът на ЛТУ доц. д-р Христо Михайлов, заместник-ректорът доц. Калин Христов и заместник-кметът на Бургас Михаил Ненов. Те представиха възможностите, които новият филиал открива пред младите хора, както и ролята му за развитието на Бургас и региона.

От 23 септември в Бургас започва обучението в две специалности – „Ландшафтна архитектура“ и „Горско стопанство“. Интересът към тях вече е факт – записани са 9 студенти в „Ландшафтна архитектура“ и 5 в „Горско стопанство“, като сред приетите има млади хора не само от Бургас, но и от София и Варна. Новите специалности разширяват възможностите за висше образование в града и дават на младите хора възможност да получат качествена професионална подготовка, без да напускат региона.

„Откриването на филиала на Лесотехническия университет е още една важна стъпка в превръщането на Бургас в силен университетски център. За нас е важно младите хора да имат все повече възможности да получават качествено образование тук, а след това да намират реализация в Бургас и региона“, посочи заместник-кметът Михаил Ненов.

„Аз вече се чувствам вкъщи, когато съм в Бургас! Това бе една продължителна процедура по предварителна подготовка, проучване на възможностите, интересът на кадрите, тяхната реализация в перспектива, етапът на акредитация и решението на Министерски съвет. В първите дни на септември на Академичен съвет ще бъде избран и неговият директор. Филиалът в Бургас вече е факт!“, посочи ректорът на ЛТУ – София доц. Христо Михайлов.

Лесотехническият университет ще работи в партньорство с Община Бургас и Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Подкрепа за развитието на филиала има и от страна на бизнеса в града и региона.

Обучението ще бъде организирано в партньорство с Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Двата университета вече имат подписано споразумение, по силата на което при обучението по базови дисциплини като химия, физика, математика и информационни технологии ще бъдат използвани базата и преподавателският ресурс на БДУ. Учебните програми и специализираната подготовка остават изцяло по стандартите на Лесотехническия университет.

Практическата насоченост на обучението е сред основните предимства на филиала. Учебните зали ще бъдат разположени в „Сентрал парк“, а част от специализираните лаборатории ще се намират в Дъбовото стопанство и базата на университета в Равда. Там студентите ще имат възможност да провеждат практически занятия и стажове, като се запознават непосредствено с реалната работна среда.

По време на пресконференцията беше поставен акцент върху необходимостта от активно взаимодействие между университета, местната власт и бизнеса. Именно тази връзка е ключова за подготовката на кадри, отговарящи на реалните потребности на икономиката и развитието на градската и природната среда.

С откриването на филиала ЛТУ се присъединява към разширяващата се академична общност на Бургас, която през последните години привлече нови университети, специалности и образователни възможности. Това затвърждава последователната политика на Община Бургас за развитие на града като национален университетски център с широк спектър от професионални и академични направления.