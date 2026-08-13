След кратко болеудване във ВМА почина бившият правосъден министър Антон Станков.

"Един достоен мъж с добро име. Нека светлината да осветява пътя му отвъд. Почивай е мир, Тони", написа в профила си във Фейсбук един от учредителите на НДСВ и главен секретар на младежката организация Борис Вардев.

Антон Илиев Станков е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Средното си образование завършва в Политехническото училище „Васил Левски“ в Шумен през 1983 г. След това завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път започва в Шумен, където от 1992 до 1994 г. работи като районен съдия в Шуменския районен съд.

В периода 2001–2005 г. Станков е министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет.

По-късно заема поста председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Бил е още член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и на Политическия съвет на НДСВ.